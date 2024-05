Se os jovens são o nosso futuro, também podemos, com certeza, dizer que a universidade para formar os nossos jovens faz parte desse futuro. Por isso, muitos são os que se formam na sua área de preferência e conseguem assim mais oportunidades de emprego.

Quando os jovens vão para outras cidades, para poderem ter também mais oportunidade de escolha, muitos deles acabam por ir para longe, e é importante garantir-lhes boas condições de vida. Hoje, vamos falar de como isso pode acontecer com o apoio dos pais e também como estes podem organizar melhor a vida através de decisões acertadas e bem informadas.

Estatísticas em Portugal e o seu significado

No nosso país, a percentagem de jovens que concluem o ensino superior tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Segundo dados da Pordata, em 2023, havia 446.028 estudantes matriculados no ensino superior, reflectindo um crescimento contínuo no número de alunos que procuram uma formação universitária.

Assim, podemos afirmar que a procura por um “canudo” (como lhe podemos também chamar) é cada vez mais atractiva para os jovens Portugueses, não só para poderem ter um emprego melhor, mas para se especializarem na área que gostam. Embora o nosso país esteja numa posição financeira incerta, devido às recentes crises noutros países que afectam a nossa economia e uma era pós-pandémica, é cada vez mais evidente que a universidade é o caminho para um ensino superior de qualidade.

A importância disso será significativa, tal como vamos reflectir neste texto.

Estudar na mesma cidade

Uma das opções mais fáceis teoricamente é que o futuro aluno universitário estude na mesma cidade ou perto de casa, mas nem sempre é possível principalmente para quem vive no interior. No entanto, se esta for uma opção, acaba por ser mais barato para os pais, mas poderá ser menos benéfico para o aluno pois terá menos contacto com outras culturas.

Estudar em cidades diferentes: as residências universitárias

O mesmo não se pode dizer com a opção de estudar numa universidade que fique longe de casa. Para quem estuda longe de casa e tem de sair da sua casa de família acaba por ser mais económico ir para uma residência de estudantes. Estas residências, como o nome indica, são locais seguros onde apenas vivem estudantes, e podem ser uma excelente fonte de convivência ao mesmo tempo que criam a oportunidade de que estes alunos criem novas amizades.

Residências universitárias e os seus benefícios

As residências universitárias como, tal como as residências universitárias no Porto, são locais seguros onde qualquer estudante pode ficar durante a sua formação académica. O facto de as residências universitárias apenas permitirem estudantes, que comprovadamente o sejam, faz com que as pessoas sejam mais ou menos da mesma idade e tenham objectivos comuns. Mas além disso, uma residência universitária tem outros benefícios como a troca de cultura entre todos os envolvidos, a entreajuda entre as pessoas envolvidas e até, para quem está no mesmo curso, a troca de conhecimento ou mesmo a possibilidade de se fazerem trabalhos de grupo dentro da mesma “casa”, quase como um “irmão” que está no mesmo curso.

Em termos financeiros, é também uma excelente oportunidade de rentabilizar bem o dinheiro, pois serviços como amicampus Braga são efectivamente em conta comparado com o aluguer de uma casa ou um quarto, e têm também muitos serviços incluídos.

Restaurantes a preços acessíveis

Muitos dos nossos alunos, ficam rapidamente a conhecer onde se pode comer bem a preços acessíveis. Consideramos fundamental que tenham a percepção do dinheiro que podem gastar. Não queremos com isto dizer que devem ir comer fora todos os dias, mas sim saber onde comer bem e barato de vez em quando. Considerando que a nossa gastronomia é muito rica, rapidamente encontramos em cada cidade o local mais frequentado por universitários ou que tem o preço mais acessível.

A relação de proximidade com o seu filho

É importante nestas alturas, mais do que nunca, manter uma relação de proximidade com o seu filho pois este é um momento novo e que o pode moldar para o futuro. Assim, deixá-lo sempre à vontade para falar sobre qualquer assunto ou questionar como está a evolução dos estudos devem ser temas constantes, mesmo para quem está longe. O apoio dos pais e amigos é, sem dúvida, uma mais-valia nesta altura.

Por outro lado, o seu filho irá fazer novos amigos e ter novos hábitos, sendo por isso essencial conseguir também como encarregado de educação adaptar-se a esta nova realidade e à mudança, que pode ser repentina.

Por fim, e em suma, as residências estudantes além de serem um encontro de culturas são também uma forma acessível de poder estudar fora de casa, permitindo enfrentar este novo desafio com todas as ferramentas e conseguir formar-se na carreira que pretende seguir.