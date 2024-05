Chega rejeita acordos pós-eleitorais com PSD

Aquando de uma visita à Casa de Saúde São João de Deus, a candidatura do Chega-Madeira à Assembleia Legislativa Regional no próximo domingo, 26 de Maio, reafirmou a sua posição em não estabelecer "acordos pós-eleitorais com o PSD de Miguel Albuquerque, nem com qualquer líder indicado quer por ele, quer por membros da sua lista candidata", lê-se na nota enviada esta noite à redacção pelo partido.

"A decisão reflete a determinação do partido em manter-se fiel aos seus princípios e à sua missão de representar os interesses do povo, sem se submeter a alianças políticas que possam comprometer a sua integridade", acrescenta.

Os candidatos do partido destacaram, na ocasião, que "apesar de não fazerem acordos formais com outros partidos, o compromisso do partido com os madeirenses permanece inabalável".

O cabeça-de-lista pelo partido às Regionais, Miguel Castro garantiu, na nota, que "continuará a viabilizar propostas que considere importantes e benéficas para a população, independentemente do partido que as apresente".

"O nosso foco é o bem-estar dos madeirenses e não as ideologias partidárias", afirmou Miguel Castro.

A postura do Chega-Madeira destaca-se pela sua política assertiva e pela prioridade que dá às necessidades da população regional. O partido sublinhou que votará sempre a favor de iniciativas que promovam o progresso e a qualidade de vida na região, sem se prender a alianças ou a compromissos partidários. Chega

"Estamos aqui para ajudar e elevar o povo madeirense, porque os madeirenses merecem. Essa é a nossa missão", garantiu Miguel Castro.

"Esta posição política reflete uma estratégia de actuação que visa conquistar a confiança dos eleitores através de acções concretas e de um compromisso sincero com as questões que afetam diretamente a vida dos madeirenses. O Chega destaca-se como uma voz dedicada ao serviço público, mantendo-se focado nas suas promessas eleitorais e na missão de representar genuinamente os interesses da população", rematou.