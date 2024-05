Marcelo diz que importante é avançar com modernização do SNS

O Presidente da República escusou-se hoje a comentar a escolha do novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), afirmando que o importante é garantir a sua modernização para "corresponder às necessidades e anseios dos portugueses".

No dia em que o Governo anunciou que o médico António Gandra d'Almeida será o substituto de Fernando Araújo como diretor executivo do SNS, Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a Itália, rejeitou pronunciar-se "sobre escolhas do Governo e decisões governativas de substituição de responsáveis administrativos", ainda que admitindo conhecer "a pessoa", pois até já teve a ocasião de o condecorar.

"Eu sobretudo acho importante o seguinte: é importante que neste domínio muito sensível que é a saúde haja a preocupação -- que acho que é do maior número dos portugueses -- de se avançar com aquilo que é fundamental, que é a gestão do Serviço Nacional de Saúde, garantindo que a sua modernização e adaptação às circunstancias possa corresponder às necessidades e aos anseios dos portugueses, uma vez que o SNS é a coluna dorsal, é o pilar mais importante do sistema de saúde em Portugal", disse.

O Ministério da Saúde anunciou hoje que escolheu o médico António Gandra d'Almeida para substituir Fernando Araújo como diretor executivo do SNS e adiantou que o tenente-coronel tem uma vasta experiência em emergência médica.

O substituto de Fernando Araújo, tem 44 anos, é tenente-coronel médico dos quadros permanentes do Exército português e licenciou-se na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.