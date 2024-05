Número de crimes por motivos políticos bate recorde na Alemanha

Ameaças, intimidação, violência: o número de crimes com motivação política na Alemanha atingiu um novo recorde no ano passado, devido ao crescimento da extrema-direita e ao aumento do antissemitismo, anunciou hoje o Ministério do Interior.

As autoridades registaram 60.028 crimes deste tipo, mais cerca de 1.100 que em 2022, o nível mais elevado desde que estes dados começaram a ser analisados, em 2021.

Trata-se de atos "dirigidos contra a nossa sociedade livre e aberta e contra a nossa democracia", denunciou a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, referindo-se em particular ao ataque no início de maio em Dresden ao deputado social-democrata (SPD) Matthias Ecke, que teve de ser hospitalizado.

"Ele não se deixou intimidar nem silenciar", declarou numa conferência de imprensa a ministra, que se encontrou na semana passada com o deputado, agredido enquanto afixava cartazes de campanha.

O número de crimes cometidos na Alemanha contra titulares de cargos ou mandatos políticos e representantes de partidos quase duplicou entre 2022 e 2023, passando de 1.994 para 3.691, de acordo com dados fornecidos por um porta-voz do ministério.

Nancy Faeser sublinhou que a responsabilidade por esta "escalada de ataques políticos" recai sobre "a faixa da direita que está a criar um clima de violência com uma hostilidade totalmente descomplexada".

Segundo as autoridades, perto de metade dos crimes - quase 29.000 - foram motivados por uma ideologia de direita, o que representa um aumento de 32% em relação a 2022.

"Em nenhum outro domínio o número de vítimas é tão elevado" como nos crimes de extrema-direita, afirmou a ministra.

Mas as violações da lei também aumentaram noutras áreas: 11% nos crimes de esquerda; nos crimes religiosos, como o islamismo, 200%; e nos crimes relacionados com a política de acolhimento de estrangeiros, 33%.

Outro dado assinalável hoje apresentado pelas autoridades foi o número recorde de atos antissemitas: em 2023, foram registados mais de 5.000 crimes, o dobro dos registados em 2022.

"Infelizmente, na Alemanha, a espiral de escalada do conflito no Médio Oriente está a levar a um ódio ainda mais repugnante em relação aos judeus", afirmou Nancy Faeser.

As autoridades consideram que esta evolução tem várias causas: a crescente polarização da política na Alemanha, exacerbada pelas redes sociais, e os efeitos de conflitos externos, como os do Médio Oriente.

"O ódio na Internet continua a explodir. O regime [do Presidente russo, Vladimir] Putin está a tentar reforçá-lo a partir de Moscovo, com propaganda falsa e tentativas de influenciar até os nossos parlamentos", apontou ainda a ministra do Interior alemã.