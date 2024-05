RIR defende a criação de equipas de apoio multidisciplinar

Liana Reis, candidata do RIR às Regionais do dia 26 de Maio, defende a criação de equipas de apoio multidisciplinar para dar uma "melhor qualidade de cuidados aos idosos", permitindo, igualmente, a oportunidades de emprego a vários técnicos, nomeadamente "educadores séniores, educadores sociais, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas".

Num comunicado enviado às redacções, o partido refere que tem vindo a constatar durante as suas iniciativas que existem "muitos idosos que vivem sós, alguns deles com apoio das equipas de ajuda domiciliária", contudo este apoio "tem um tempo muito limitado de contato com o idoso".

O Reagir Incluir Reciclar aponta que, ainda assim, são estes profissionais que, por vezes, entram e contacto com os centros de saúde da área de residência quando existe a necessidade de cuidados mais específicos.

Por não existir centros de dia com capacidade para receber "este grande número de idosos", o partido defende, desta forma, a criação das equipas de apoio multidisciplinar. "Sabemos que já existiram e existem programas relacionados com esta situação, com apoio de juntas de freguesia, mas infelizmente a duração dos mesmos é muito curta, deixando logo de seguida estes idosos novamente em situação de isolamento", explica o comunicado de imprensa.

O RIR avança que, caso eleja um deputado, vai apresentar "de imediato um projecto de resolução para que esta triste realidade de isolamento social dos nossos idosos seja diminuída, reivindicado mais verbas para a criação destas equipas de apoio multidisciplinar ao domicílio dos idosos em situações de isolamento ou em risco de isolamento".

No entanto, não deixa de mencionar a necessidade de criar mais centros de dia por toda a região: "É urgente e deve ser uma das prioridades da Secretaria da Inclusão Social", remata a cabeça-de-lista.