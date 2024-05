RIR ouviu reivindicações do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

O RIR esteve hoje reunido com o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica onde ouviu algumas das suas reivindicações.

Uma dessas reivindicações está relacionada com "a avaliação dos colegas que entraram na altura da pandemia covid em que os não foram avaliados, pois segundo a legislação para serem avaliados têm obrigatoriamente de ter 2 anos e um dia e eles entraram ao serviço durante os anos 2019 e 2020, logo por falta de 1 dia ficam sem avaliação. Esta mesma pode ser conseguida através de um entendimento com o Conselho de Administração do SESARAM. Haja é bom senso", refere através de uma nota de imprensa.

Outro dos grandes problemas mencionados durante a nossa reunião é, segundo o partido, "a falta de comunicação e o trabalho em equipa multidisciplinar".

"Estes técnicos não possuem, por exemplo, acesso ao processo clínico e nem conseguem fazer uma simples referenciação online. Aquilo que ainda lhes é transmitido sobre a situação clínica do doente é obtida ou por carta ou pela boa vontade dos profissionais através de um telefonema para os serviço", diz o partido.

"Temos actualmente como exemplo este número elevado de cirurgias em que os doentes são encaminhados para uma lista de espera de fisiatria enorme para depois de serem encaminhados para os respectivos a serviços onde irão fazer as terapias necessárias estando nós a falarmos de tempos de espera de cerca de 2 anos . Como agravante de tudo isto não existem recursos humanos suficientes nos cuidados de saúde primários. Tem de haver uma alteração do processo passando pela grande necessidade de haver um técnico director para dar encaminhamento em tempo útil sendo que o ideal seria a criação de um projecto urgente que contemplasse o trabalho em equipa multidisciplinar de forma a uniformizar todos estes dados", acrescenta.

O partido caso eleja um deputado à Assembleia Regional irá certamente debater sobre este assunto e ter uma audiência com o secretário regional da Saúde para falar sobre a urgência de começar a trabalhar em equipas multidisciplinares nos diversos serviços da sua alçada.