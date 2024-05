IL traça cinco grandes objectivos para alcançar até 2028

A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) às Regionais de dia 26, apresentou, neste primeira dia oficial de campanha, "cinco grandes objetivos que aspira ver alcançados até 2028", enfatizando "soluções pragmáticas em vez de promessas eleitorais inalcançáveis".

"Estes objetivos representam resultados concretos que afirmamos conseguir alcançar por meio de políticas liberais, contrastando com a abordagem de promessas vazias e facilitistas adoptadas por outros", refere o partido em comunicado assinado pelo cabeça-de-lista, Nuno Morna.

No campo do crescimento económico, os liberais propõem "uma redução substancial dos impostos, para aumentar o poder de compra dos madeirenses". "A ideia é que menos impostos incentivem o investimento e a inovação, estimulando assim o crescimento económico e criando um ambiente favorável para empresas e consumidores", explica o candidato. O intuito é "avançar rapidamente para um Sistema Fiscal Regional que promova o crescimento", complementou,.

No sector da saúde, a IL defende a "diminuição dos tempos de espera e o aumento das opções de escolha para os pacientes", argumentando que "a autonomia do paciente e a competição entre prestadores de serviços podem elevar a eficiência e qualidade dos cuidados de saúde". O segundo, objectivo enunciado por Nuno Morna passa, assim, por "reduzir as listas de espera utilizando toda a capacidade instalada no público, no privado e no social".

Na educação, "urge combater o facilitismo e aumentar a exigência, dando mais autonomia às escolas para gerirem os seus recursos e currículos", de modo a "fortalecer o sistema educacional, preparando melhor os jovens para os desafios futuros", advoga a candidatura da IL.

Quanto à habitação, apontam "a burocracia e os altos impostos, as taxas e taxinhas, as licenças, como obstáculos principais", pelo que entendem que "a sua redução/eliminação será um meio de aumentar a oferta e tornar a habitação mais acessível". Neste campo, propõe ainda o "aproveitamento/utilização de imóveis e terrenos da Região para construção".

Por fim, no âmbito do sistema político, a IL defende que "precisamos de mais e melhor autonomia com responsabilidade", defendendo a revisão da Constituição, do Estatuto Político-Administrativo, da Lei Eleitoral e da de Finanças Regionais.