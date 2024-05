Associação de Professores da Madeira reuniu-se com candidatos às Regionais

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira reuniu-se, durante os últimos dias, com a maioria dos partidos políticos candidatos às Eleições Regionais do próximo dia 26 de Maio. As reuniões tiveram como propósito auscultar os vários candidatos sobre as suas propostas para o sector da Educação para o próximo quadriénio.

Luis Alves, presidente da Secção da ANP Madeira, referiu que as reuniões vão ao encontro do que já é feito nos anos anteriores, tanto a nível regional como a nível nacional, "porque o grande objectivo é conhecer mais concretamente as propostas para o sector de educação dos vários partidos e para que junto dos mesmos, possamos também apresentar as preocupações e propostas da ANP, ou seja, que venham ao encontro dos Educadores e Professores da Madeira e Porto Santo e que em caso de eleição, as preocupações ouvidas e refletidas sejam verdadeiramente consideradas nas medidas e planos do próximo governo para que as mesmas não passem de intenções, mas sim de concretizações".