Pavilhão Multiusos no Caniço é mais um compromisso de Miguel Albuquerque

Se vencer as Eleições Regionais do próximo dia 26 de maio, Miguel Albuquerque vai construir um novo Pavilhão Multiusos no Caniço, orçado em cerca de 13 milhões de euros, assegurando uma resposta mais adequada e em melhores condições à procura em crescendo que se tem verificado, também neste concelho e, em particular, por parte dos mais Jovens, pelo Desporto.

Mais um compromisso assumido esta tarde pelo Líder dos Social-democratas e candidato à Presidente do Governo Regional, numa oportunidade em que fez questão de sublinhar que esta é uma resposta essencial a cumprir no próximo mandato.

“Nós entendemos que é fundamental assumirmos o compromisso de construir um Pavilhão Multiusos na freguesia do Caniço, no sentido de servir quer os Clubes, quer a população Jovem, aumentando, ao mesmo tempo, o número de modalidades e praticantes aqui na freguesia e no concelho de Santa Cruz”, frisou, realçando que esta é uma aposta decisiva no futuro e que, atualmente, a resposta que existe já não é suficiente face às necessidades.

Aliás, reforçou, “aquilo que aqui se constata é que, à semelhança do que está a acontecer - e que finalmente vai ser suprido em Câmara de Lobos, onde estamos a concluir o Pavilhão do Estreito e concluímos o Campo do Ribeiro Real – há um crescimento exponencial de Jovens a praticar desporto e precisamos de ter condições para que os mesmos o possam fazer com maior conforto e comodidade”, acrescentando que, na base desta visão e na continuidade da estratégia que vem sendo seguida nesta matéria, também será recuperado o Pavilhão de Machico.

Miguel Albuquerque que, em resposta aos órgãos de comunicação social, desvalorizou as críticas diárias da oposição – “que em certa medida até têm beneficiado o PSD” – e ironizou, ao afirmar que estas queixas “já têm 48 anos e são sempre as mesmas, até porque há 48 anos que eles dizem sempre a mesma coisa”.