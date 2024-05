Líder do RIR destaca "bom programa" e tem expectativa de eleger na Madeira

A presidente do partido RIR -- Reagir Incluir Reciclar, Márcia Henriques, chegou hoje à Madeira para participar na campanha eleitoral para as eleições antecipadas, considerando que tem um "bom programa" e possibilidade de eleger um deputado.

"Nós temos ideias, temos um bom programa, podemos fazer a diferença", defendeu Márcia Henriques, em declarações à agência Lusa, sublinhando que "a expectativa é eleger".

A líder do partido salientou, por outro lado, que a sua posição, "neste momento, é de não fazer acordos" com outros partidos e aprovar, ou não, cada medida isoladamente.

"Até porque não sabemos quem vai ganhar, não sabemos se haverá possibilidade ou não de fazer esses acordos e com que requisitos é que nos podem exigir tais acordos. E, portanto, nós vamos sozinhos, estamos verdadeiramente independentes, não devemos favores a ninguém e é assim que queremos continuar", afirmou Márcia Henriques.

A candidatura do RIR às eleições regionais antecipadas de 26 de maio reuniu-se hoje de manhã com o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, num encontro que serviu para ouvir as reivindicações daqueles profissionais, conforme disse à Lusa a cabeça de lista, Liana Reis.

"Uma das maiores queixas é realmente a falta do trabalho em equipa. Sentem-se bem na parte da área da educação especial e da segurança social, a nível da saúde há muita falha ali de comunicação", assinalou a candidata.

"Não sentem que se trabalha em equipa, não conseguem ter acesso aos processos clínicos dos utentes para dar encaminhamento às situações de resolução dos problemas dos utentes", acrescentou, referindo que, se o partido eleger vai reunir-se com o secretário regional da Saúde para encontrar formas de resolver o problema, através, por exemplo, da criação de uma equipa multidisciplinar.

Nas últimas eleições regionais, em 24 de setembro de 2023, o RIR foi a terceira força menos votada, num total de 13 candidaturas, obtendo 727 votos (0,55%), num universo de 135.446 votantes.

As legislativas da Madeira decorrem com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único: ADN, BE, PS, Livre, IL, RIR, CDU (PCP/PEV), Chega, CDS-PP, MPT, PSD, PAN, PTP e JPP.

As eleições antecipadas ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

Em setembro de 2023, a coligação PSD/CDS venceu sem maioria absoluta e elegeu 23 deputados. O PS conseguiu 11, o JPP cinco o Chega quatro, enquanto a CDU, a IL, o PAN (que assinou um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas) e o BE obtiveram um mandato cada.