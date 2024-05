Expo'98 foi inaugurada há 26 anos

Foi a 21 de Maio de 1998 que, em Lisboa, foi inaugurada a Expo’98, a Exposição Mundial de Lisboa, até hoje, um dos marcos na história do nosso país. Com uma inauguração repleta de convidados de luxo, a Madeira tinha também o seu pavilhão, patrocinado por várias marcas regionais.

A reportagem do DIÁRIO, preparando a inauguração deste evento, trouxe várias dados curiosos. Sabia que, no total, previa-se o consumo de 8.400 toneladas de alimentos? Todos estes tiveram de passar por um rigoroso controlo de qualidade, a fim de evitar problemas de saúde para os participantes. Uma equipa de veterinários e engenheiros alimentares trabalharia durante toda a feira para perceber a qualidade dos alimentos que estavam a ser comercializados pelos vários pavilhões.

O recinto era composto por 98 hectares, pelo que o DIÁRIO deixava algumas dicas sobre como ‘sobreviver’ e não se perder. As placas informativas eram fundamentais para não se perderem. Por todo o recinto existiriam equipas de socorro e segurança para intervir em caso de acidentes e até era possível alugar pequenos veículos para melhor se movimentar pelo espaço, numa espécie de carrinhos de golfe.

O espaço abria ao público às 9 horas, mas só a partir das 10 horas era possível visitar os pavilhões. Antes, pelas 3 horas, começavam a entrar os camiões com os mantimentos para o dia, para que fossem preparados e armazenados convenientemente. Na Expo era possível provar desde o cozido à portuguesa, passando pela cachupa cabo-verdiana e pelo kebab do Egipto.

Numa época em que os telemóveis ainda não eram o que são hoje, nem havia tanta facilidade na comunicação, estavam espalhados pelo recinto um total de 530 postos telefónicos.

A programação contemplava um total de 5.280 espectáculos ao longo de 132 dias. Eram cerca de 40 espectáculos por dia que podiam ser vistos pelos visitantes. Se os mais novos não quisessem percorrer a exposição, poderiam ficar no espaço criança, que contava com cerca de 60 monitores, com vários brinquedos e actividades, bem como com espectáculos.