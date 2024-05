Clube Naval do Funchal com novo barco de vela adaptada

O Clube Naval do Funchal inaugurou, esta tarde, no Centro Náutico de São Lázaro, o novo barco da modalidade de vela adaptada para a classe Hansa 303.

A cerimónia contou com a presença da secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, da presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, do presidente da Associação Regional de Vela da Madeira, Sérgio Jesus, e do residente do Clube Naval do Funchal, António Fontes.

O novo barco paralímpico é fruto de uma candidatura a um programa de apoio do atleta do clube, António Nóbrega, à Associação Salvador, conseguindo um apoio de 90% para adquirir a nova embarcação, sendo os restantes 10% apoiados pelo C.N.F..

Com esta nova embarcação, o C.N.F. consegue garantir uma frota de três embarcações de vela adaptada, que é o mínimo para participar em provas do campeonato, garantindo assim a presença dos atletas nas competições que se avizinham e, sobretudo, "vem ajudá-los a conseguir treinar para o seu principal objectivo, que neste momento é marcar presença no Campeonato do Mundo que se realiza em Março de 2025 na Austrália", informa a instituição.

A par do novo barco, o Clube Naval do Funchal também aproveitou a oportunidade para inaugurar outra embarcação, um semirrígido, "para apoiar as modalidades de desporto adaptado, dando a oportunidade ao treinador da modalidade de ter um acompanhamento mais próximo dos atletas quando estes estiverem no mar"

"O Clube Naval do Funchal agradece a todas as entidades e associações que diariamente apoiam as modalidades de desporto adaptado do C.N.F. a marcar presença nas mais diversas competições", pode ler-se na nota de imprensa.