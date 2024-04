Novo recorde da Europa marca arranque do Europeu Open de Natação Adaptada

Arrancou pelas 9h30 de hoje o Campeonato da Europa Open de Natação Adaptada, que pela terceira vez em 15 edições está a ter lugar na Madeira, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

Num europeu que conta com um recorde de atletas inscritos, num total de 427 de inscritos em representação de 51 países, a sessão matinal da jornada inaugural, ficou marcada pela primeira queda de um recorde europeu.

Durante esta manhã e nas provas de eliminatórias a francesa Florianne Bultje foi uma das grandes figuras ao registar um novo máximo europeu na prova dos 50 livres na categoria S9. A atleta gaulesa de 25 anos veio a rubricar a marca de 28,72 segundos, conseguindo assim bater o máximo que era pertença da portuguesa Susana Veiga (28,85) e que tinha sido alcançado, em 2021, curiosamente nos europeus disputados na Madeira.

Em relação às eliminatórias que marcaram a manhã de hoje, a comitiva lusa esteve igualmente em evidência ao conquistar um novo recorde de Portugal, bem como o apuramento para três finais que estão agendadas para esta tarde.

Marco Meneses, com recorde Nacional nos 50 metros livres, Diogo Cancela, nos 400 metros livres, e Daniel Videira, nos 100 metros costas, garantiram o passaporte para as finais de hoje.

Marco Meneses na final dos 50 livres (S11) com recorde nacional. O nadador do Crasto passou hoje à final com 27,13 segundos, o quarto tempo das eliminatórias, melhorando o seu máximo de Portugal (27,47). O melhor tempo foi obtido pelo lituano Edgaras Matakas (26,71).

Diogo Cancela, o primeiro português a entrar em ação no Europeu Open Madeira 2024, garantiu hoje a presença na final dos 400 livres (S8). O nadador da Louzan terminou com o quinto tempo das eliminatórias (4.39,50 minutos). O melhor tempo foi obtido pelo israelita Mark Malyar (4.36,22). O nadador luso já com cota para os Jogos Paralímpicos Paris 2024 tem como máximo de Portugal 4.36,27.

Tomás Cordeiro terminou com o 10.º tempo nos 100 bruços (SB9) com 1.13,16. A passagem à final encerrou com a marca 1.12,28.

De destacar que Daniel Videira compete na final direta dos 100 costas (S6).