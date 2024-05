Madeira Underwater coloca o Porto Santo no topo da Europa

O Centro de Congressos do Porto Santo serviu esta manhã de palco para a consagração dos grandes vencedores da terceira edição do 'Madeira Underwater Photo & Video Open 2024', e que este ano contou para a etapa inaugural da Taça de Portugal da especialidade.

Após um dia de análise por parte do júri, que teve de avaliar os vídeos e fotografias que estavam em concurso, após dois dias de mergulhos, realizados no início da semana, eis chegado à hora para consagração os campeões.

Num evento elogiado por todos, onde a qualidade do Porto Santo como uma ilha com uma enorme potencialidade para a prática do mergulho, dispondo de águas com uma visibilidade única, com uma diversidade de fauna que faz a delícia de todos os que praticam esta modalidade, e com uma temperatura média anual, que permite disfrutar do mar ao longo de todo o ano, a 'ilha dourada' reforçou a sua imagem e marca como referência para a prática de mergulho a nível nacional e europeu.

Nas diversas categorias em prova, a qualidade e excelência das imagens, comprovou a qualidade de todos os que participaram, elevando o nível competitivo da prova. Os quatro spots de mergulho, tornaram possível uma grande diversidade de imagens, tanto para fotografia, como para a produção dos vídeos.

Numa organização da Associação de Natação da Madeira, e com a homologação da CMAS (Confederação Mundial Atividades Subaquáticas) e ainda pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, o presente evento vai agora potenciar ainda mais a imagem da ilha do Porto Santo, através das imagens vencedoras, que serão publicadas em diversos órgãos de comunicação da especialidade, assim como através das redes sociais.

De acordo com a organização, está a ser desenvolvida uma estratégia de divulgação de vídeos promocionais do meio subaquático, em diversos grupos da especialidade e da prática do mergulho, focada nos Estados Unidos da América, França, Reino Unido, Canadá e Alemanha, potenciando assim, a promoção da ilha do Porto Santo como um destino de mergulho para o ano inteiro.

Rui Barreto, secretário regional da Economia, Mar e Pesca, marco presença da cerimónia de encerramento e fez questão de enaltecer o evento, bem como todas as potencialidades que a ilha do Porto Santo tem para este tipo de modalidade.

Foto Governo Regional da Madeira

"Tem uma visibilidade subaquática e uma diversidade de espécies que são ímpares no Mundo. Tem condições absolutamente óptimas, não só no acolhimento, mas também na hospedagem e num conjunto de actividades que tornam os dias aqui passados simplesmente memoráveis para todos. Com eventos como este, e numa ilha que é vista como uma ilha de veraneio, é possível quebrar a sazonalidade, e numa modalidade que pode ser praticada ao longo de todo o ano e que é um potencial na economia azul, de náutica de recreio, investigação, mas também para muitos mais poderem visitar." Rui Barreto, secretário regional de Economia, Mar e Pescas

Deixamos aqui as classificações finais.