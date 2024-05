Albuquerque assume compromisso de garantir majoração do financiamento do Estado à UMa em 30%

Reafirmando que a Universidade da Madeira “é, foi e continuará a ser um pilar essencial para o desenvolvimento da Região”, o presidente do PSD/M e candidato à presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assumiu, hoje, o compromisso de garantir que a UMa veja majorado o seu financiamento pelo Estado em mais 30%, no quadro do financiamento estadual para a Madeira e que esse seu compromisso será materializado e assegurado através de uma proposta a apresentar pelos deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República, já no próximo Orçamento do Estado.

Declarações feitas à margem de uma reunião estabelecida com a Reitoria da Universidade, durante a qual o candidato fez questão de sublinhar que o desenvolvimento futuro da UMa não se compadece com medidas provisórias ou a curto prazo e que é importantíssimo que esta Instituição, que recebe anualmente 15 milhões de euros pelo Estado, passe a receber mais 4 milhões e meio, sendo essa majoração o ponto base da proposta a apresentar e a fazer aprovar pelo Governo da República.

Miguel Albuquerque que assumiu, igualmente, o seu compromisso – que já constava do Orçamento Regional – de financiar, para 2025 e 2026, o 4º ano do Curso de Medicina e o seu objetivo de, posteriormente, a Madeira passar a ter o 5º ano de Medicina na Universidade. Aliás, vincou, “é para isso que vamos financiar, através do PRR, o aumento das instalações da Penteada, mediante uma obra que consiste em mais quatro andares na Zona Oeste, assim como vamos continuar a apoiar, logo que o Orçamento for aprovado, os cursos Big Data e Inteligência Artificial”.