No âmbito da estratégia de Defesa da Floresta Contra Incêndios o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a promover, com recurso a meios próprios, à beneficiação do Caminho Florestal da Levada do Pico, localizado no concelho de Santa Cruz, cuja extensão é de 4,5 km.

A manutenção da rede viária florestal é fundamental de modo a permitir a circulação das equipas de vigilância e de primeira intervenção dentro dos espaços florestais e possibilitar assim o rápido acesso dos meios de combate aos locais de incêndio, indica nota à imprensa.

Neste caso particular a beneficiação desta via, além das evidentes melhorias do sistema de prevenção a incêndios, possibilita e facilita o acesso a diversas explorações agrícolas e às instalações da ANIMAD, acrescenta.

"Esta intervenção irá promover a regularização do piso, incluindo a remoção da vegetação existente no caminho e nas bermas, de modo a evitar ignições e a propagação do fogo de um lado para o outro do caminho e permitir, em caso de incêndio, um rápido acesso por parte dos agentes da protecção civil às áreas adjacentes a esta via", revela ainda.

As infraestruturas do sistema de drenagem do caminho, como as valetas e drenos transversais de superfície, serão regularizadas e limpas, de modo a garantir os seus objectivos. O presidente do Conselho Directivo do IFCN, Manuel Filipe visitou e inteirou-se dos trabalhos de beneficiação a realizar.