Visita Pascal à GESBA na Ponta do Sol

Durante o dia de hoje, vários grupos de pontassolenses saíram da Igreja da Ponta do Sol para a Visita Pascal ao sítio da vila naquela que é conhecida como a Quinta-Feira da Ascensão do Senhor, refere nota à imprensa da Secretaria da Agricultura.

Um desses grupos de paroquianos passou pelo Centro de Processamento da Ponta do Sol da GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda., onde foi recebido pelos trabalhadores que anualmente abrem as portas para a visita. Este ano, porém, acompanhados pela secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes e pela gerência da empresa, composta por Nuno Barros e Aurélia Sena.

Os anfitriões, como é tradição quando se recebe a Visita Pascal, ofereceram aperitivos, mas desta vez a GESBA tinha apenas derivados de banana: bolo, tarte e banana frita. Os cânticos pascais acabaram por animar durante algum tempo os colaboradores da empresa, que pela primeira vez tiveram presente a gerência da empresa.