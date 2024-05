Auditoria à ‘Softbox Madeira’ permitirá “esclarecer e clarificar dúvidas”

Confrontado com a polémica em torno da empresa ‘Softbox Madeira’, que tem sede no Centro Internacional de Negócios, que nos últimos dias determinou uma inspecção com carácter de urgência por parte do Ministério da Defesa, Rui Barreto começou por assumir o seu desconhecimento em relação ao caso.

“Eu não conheço o caso em concreto”, disse após ter sido questionado, esta tarde, pelo DIÁRIO, à margem da inauguração das instalações da Wilhelmsen na Região.

O secretário regional de Economia acrescentou que “as empresas que estão sedeadas no perímetro do Centro Internacional de Negócios da Madeira são empresas que são escrutinadas, não só pelas instâncias regionais, mas também nacionais e europeias”.

Ainda assim, “se se entendeu fazer uma inpecção, uma verificação, uma auditoria à empresa, porque há alguma dúvida que subsiste, ainda bem porque esse é um momento de clarificação que será seguramente importante para que não restem quaisquer tipo de dúvidas.