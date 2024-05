"Não há obra sem transtorno", diz Pedro Fino

A empreitada de Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada”, adjudicada por quase 13 milhões de euros, arrancou em Outubro de 2023 e vai decorrer até Abril de 2025.

O trecho da ER 204 a reformular apresenta uma extensão total de 7,8 km, com início no entroncamento com a VR1 na Boa Nova e término na Assomada, nas imediações da rotunda recentemente ali construída.

Sobre as reclamações relativamente ao transtorno que causa, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, destacou que é "normla, pois não há obra sem transtorno".

De facto é uma obra que é bastante abrangente (...) uma obra muito intrusiva e é normal que haja transtorno, mas estou certo que depois de pronto vai ser uma mais-valia aqui para esta zona e as pessoas vão ficar muito satisfeitas com certeza. Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Este troço da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada, normalmente conhecido como Estrada do Aeroporto, foi beneficiado nos finais dos anos 80. Considerando o acentuado crescimento que a cidade do Caniço tem vindo a verificar, constituindo um dos maiores polos de atracção de investimento na habitação, indústria, comércio e serviços, bem como a ocupação urbana a que temos assistido nos últimos 30 anos ao longo da ER 204 entre o Nó da Boa Nova (Saída da VR1) até à Igreja da Assomada, tornou-se necessária esta intervenção profunda, de forma a ajustar a plataforma rodoviária às atuais necessidades e procura verificadas.

Desta obra fazem parte a reformulação de oito interseções, nomeadamente, o Nó da Boa Nova, Nó de São Gonçalo, Nó do Pinheiro Grande I e II, Nó da Azenha, Nó do Caniço I e II e Nó da Mãe de Deus.

Neste momento encontram-se em fase de conclusão os trabalhos nos Nós do Caniço I e II, e em execução trabalhos no Nó da Azenha e Nó da Mãe de Deus.

Pretende-se com esta intervenção dotar esta via de passeios laterais ao longo de todo o traçado, melhorando desta forma a presença do tráfego pedonal, dotando-o de maiores condições de segurança. A implantação de passeios e o ajustamento para um traçado mais urbano reduzirá a velocidade de circulação e permitirá uma acalmia do tráfego nas zonas mais urbanas.

Esta reformulação, em simultâneo com a intervenção nas oito interseções, tem como objetivo aumentar a fluidez do trânsito, a resolução de conflitos de intersecção de vias, reduzir a sinistralidade, reduzir o tempo de acesso e de passagem, evitando a instalação de sinalização semafórica ou a presença de agentes reguladores de trânsito e minimizando a interferência entre peões e veículos.

Ao longo do troço a beneficiar, prevê-se ainda a intervenção em taludes de escavação com alturas e comprimentos variáveis, bem como a execução de muros de contenção. À data encontra-se concluído o talude TL7, em fase de conclusão os taludes TL5 e TL6 e iniciados os trabalhos no talude TL3. Encontra-se concluído o muro de contenção na zona do Nó do Caniço I.

A estrutura de pavimento existente apresenta inúmeras patologias, pelo que será completamente demolida e reconstruída ao longo de toda a intervenção. Para além da criação de passeios pedonais em ambos os lados e ao longo de praticamente toda a extensão do troço, toda a sinalização de trânsito vertical e horizontal, assim como a sinalização de orientação e identificação, será atualizada. Já se encontram em execução trabalhos de pavimentação e de passeios pedonais em vários troços ao longo da intervenção.

A iluminação pública também será alvo de intervenção, com vista à melhoria das condições de luminosidade em ambiente noturno, estando prevista a substituição das luminárias existentes por soluções em LED de alto desempenho.

No cômputo geral da obra, à presente data encontram-se executados / em execução trabalhos numa extensão aproximada de 3,2 Km, da extensão total dos 7,8 Km da intervenção, e executados financeiramente cerca de 16% do valor total da empreitada.