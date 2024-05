Pedro Buaró foi 'manequim' olímpico por um dia

Foram oficialmente apresentados, na tarde de ontem, os trajes e os equipamentos que a Equipa Portugal vai vestir nos Jogos Olímpicos Paris 2024, desenvolvidos para o Comité Olímpico de Portugal (COP) pela JOMA e pela Decenio.

Uma apresentação que teve honras madeirense, graças à presença do atleta insular Pedro Buaró, que pela primeira vez irá estar numa olímpiada, desta feita na modalidade de atletismo, no salto com vara.

O atleta do Benfica foi 'manequim' por um dia tendo sido escolhido para o desfile assim como para uma sessão de fotografia organizada pelo COP.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa - uma das portas de saída dos atletas da Equipa Portugal rumo a Paris -, foi o local escolhido para o desfile em que participaram, para além do atleta madeirenses, os olímpicos Filipa Martins (Ginástica), Bárbara Timo e Patrícia Sampaio (Judo), Angélica André (Natação), Eliana Bandeira, Rui Pinto, Susana Godinho, Tiago Pereira e Evelise Veiga (Atletismo), Eduardo Marques (Vela) e Miguel Frazão (Esgrima), ao lado de manequins profissionais.

"O Amor é o conceito de base a partir do qual a JOMA, para os equipamentos desportivos, e a Decenio, para os trajes, desenvolveram o seu trabalho dado a conhecer esta terça-feira, como resposta a um mundo que atravessa guerras, vive em tensões geopolíticas, tem de responder a emergências climáticas, crises humanitárias e desafios económicos.

A coleção Decenio procura combinar elegância, sofisticação e Portugalidade, ao passo que a coleção JOMA transmite força, tecnologia e qualidade. No desfile foram igualmente usados óculos escuros da Shamir", adianta o COP em noticia publicada no seu site oficial.

Marcaram presença no evento o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, membros da Comissão Executiva do COP e representantes das Federações Desportivas, entre outros. E, claro, não faltou o Infante, a mascote oficial da Equipa Portugal.