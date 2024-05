Tomás Lacerda compete no Barcelona SUP World Fest

O madeirense Tomás Lacerda está de volta ao circuito europeu de Stand Up Paddle (Eurotour).

Entre amanhã e domingo o atleta madeirense insular ruma a Espanha, onde irá competir no Barcelona SUP World Fest, um evento Grand Slam 6* considerado a competição mais importante do prestigiado Circuito Eurotour.

O evento irá acontecer num dos locais mais emblemáticos de Barcelona, o Porto Olímpico, um local histórico que acolheu em tempos os Jogos Olímpicos de 1992 e vai agora reunir os melhores atletas do mundo na modalidade.

O BCN SUP World Fest é a quarta paragem de 2024 do circuito europeu de SUP e será a primeira prova deste ano do atleta nesta competição internacional.

A competir na categoria Open Elite na maratona de longa distância (12km), Tomás Lacerda revela estar “muito contente por voltar ao Eurotour, o ano passado foi um circuito ao qual dei prioridade, tendo acabado como o melhor português".

Além de este ano, estar cada vez mais focado nos sprints e no race técnico, o trabalho de endurance compõe uma grande parte das minhas semanas de treino para poder ter mais resistência muscular e respiratória. É hora de testar esta parte do treino! Estou desejoso de competir e como sempre irei dar o meu melhor sendo que o meu grande foco está no Europeu de Seleções em Julho", acrescentou ainda Tomás Lacerda antes de ruma a Espanha.

A participação do atleta nestas competições internacionais só é possível com o apoio da NSP, Newco, Visit Madeira, Madeira Saúde, Brisa Maracujá, Ilha Peixe, Idden Store e Nautikay, a quem deixa um agradecimento muito especial por acreditarem no seu talento.