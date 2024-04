Tomás Lacerda entre os 10 melhores atletas do Festival TRIPLE S

O madeirense Tomás Lacerda ficou entre os 10 melhores atletas do Festival TRIPLE S, que se realizou no passado fim-de-semana, em Melilla. Este é um evento que combina Skate, Surf e Stand up Paddle.

No passado dia 29, a competição teve um cariz internacional, com uma prova de Race Técnico, na qual o atleta madeirense conquistou o 9º lugar do pódio (Top Ten) tendo o 1.º lugar sido atribuído ao atleta espanhol Aaron Sanchez.

Para Tomás Lacerda, esta foi uma experiência incrível, não só porque foi um teste para este início de época com todos os seus amigos e colegas de treino, mas especialmente porque, para o atleta, Espanha é a meca do Stand up Paddle mundial. O madeirense reconhece o grande investimento que é feito neste país no que respeita ao desporto, aos eventos, à formação e aos clubes, daí ter um treinador espanhol e querer participar nestes eventos espanhóis/ Internacionais.

A próxima prova em que irá competir será a Taça de Portugal de Maratona, que irá decorrer no dia 12 de Maio no Prado.