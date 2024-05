Engenheiro Rocha da Silva dá nome a estrada que liga Lombo do Jamboeiro à Bugiaria

A ligação viária entre o Lombo do Jamboeiro e Bugiaria, nas zonas altas de São Roque, já está concluída.

Fica assim feita mais uma parte desta empreitada designada ‘Infraestruturas de Acesso e Segurança nas Zonas Altas de São Roque-Troço Jamboeiro, Galeão, Bugiaria’, que consistiu na criação de importantes acessos rodoviários nas zonas altas de São Roque, na periferia entre uma zona urbana e uma zona florestal, com o objectivo de facilitar a prevenção e combate aos incêndios, “sendo também fundamental para a protecção da Natureza, das pessoas e bens e, por sua vez, para o acesso da população que reside nestas localidades”.

Em visita ao novo arruamento, que representa um investimento de 4.398.000 euros, Miguel Albuquerque chegou de autocarro, nesta estrada íngreme, e foi recebido pela banda e por muitos moradores que se mostravam satisfeitos com este novo acesso.

A estrada, com o nome Caminho Engenheiro Rocha da Silva, foi benzia pelo padre José Luís, de São Roque e alvo de diversos elogios para quem antes "demorava cerca de 30 minutos a pé até à estrada principal, com compras e crianças ao colo".

O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para esclarecer que esta via vai servir não só de acesso horizontal nas zonas altas da freguesia como, simultaneamente, e estando infraestruturada com uma rede contra os incêndios, é também uma forma de combatê-los a montante do concelho do Funchal.

"A nossa ideia é fazer depois fazer a ligação à cota 500 e desenvolver este projecto no sentido de apanhar desde a Barreira, Lombo dos Aguiares, Pomar do Miradouro até aqui. Vamos fazer a apresentação também da nova circulação na zona de Santo António para ligar a São Roque e fica uma nova via de circulação a montante", prometeu, garantindo que isto só será feito no próximo mandato, caso seja eleito nas eleições de 26 de Maio.