O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, adiantou, esta manhã, que marcou ontem presença em Lisboa, onde esteve reunido com os Ministros da Economia e das Infraestururas para debater vários assuntos relacionados com a Madeira.

Sobre as reuniões, o governante informou, à margem da apresentação da Conferência Atlântica ‘24, que serviram para revisitar “temas importantes e que foram sempre adiados pelo governo socialista anterior”, nomeadamente a questão da mobilidade, a da inoperacionalidade ou operacionalidade do aeroporto da Madeira, e dos instrumentos que estão para ser instalados. “Ao fim e ao cabo foram aqueles temas que nós vamos continuadamente insistir”, sublinhou.

Houve acima de tudo uma grande abertura de ambos os ministérios para ouvir a Madeira, para ouvir as nossas reivindicações, preocupações e sugestões e, nesse aspecto, houve uma grande mudança. Nós encontramos interlocutores que estão interessados nos nossos temas, que disponibilizaram as suas equipas e com os quais nós trabalhamos largas horas no sentido de se poder avançar e procurando corresponder às necessidades que são sentidas na Região Eduardo Jesus

Não obstante, um dos dossiês em cima da mesa também esteve relacionado com a ligação aérea do Porto Santo, no qual Eduardo Jesus destacou a importância da conclusão do concurso público fazer a concessão aérea inter-ilhas.

O secretário regional frisou que o problema está directamente ligado ao concurso público lançado pelo Ministério das Infraestruturas, que enfrentou contestações por parte de alguns concorrentes, o que resultou em atrasos na tramitação legal e, consequentemente, na conclusão do mesmo. "Estamos sempre sujeitos a isso em qualquer concurso público, quer seja de aviação, quer seja de compra de bens ou serviços, desde que haja contestação os processos vão se arrastar", frisou.

No entanto, o governante deixou a garantia que o Executivo madeirense agiu de forma procativa ao realizar o ajuste directo com a Binter, uma vez que não era mais possível prorrogar o contrato anterior. "A esperança que existe é que durante este tempo do ajuste directo seja possível concluir o concurso, porque é importante não só para os residentes, como para a construção das operações que têm a ver com o turismo", realçou.

Ainda em questões de mobilidade, outro tema falado foram os radares a serem instalados no Aeroporto Internacional da Madeira, para que garantam maior operacionalidade da infra-estrutura. Nesse sentido, Eduardo Jesus certificou que a questão foi "sinalizada".

"É um assunto que está relacionado com a NAV e que agora o Ministério fará as diligências para confirmar os prazos de instalação, funcionamento, recolha de dados, etc, de todo esse processo que já é conhecido. Mas, ao fim e ao cabo foi dada a sinalização para que isso acontecesse", esclareceu.