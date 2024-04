Israel usa pela primeira vez sistema antiaéreo naval baseado no 'Iron Dome'

O Exército israelita utilizou hoje pela primeira vez um sistema antimísseis de defesa naval baseado no sistema 'Iron Dome' ('Cúpula de Ferro') para abater um 'drone' lançado do mar Vermelho em rota para a cidade portuária de Eilat.

"Durante a noite, uma corveta do tipo Saar 6 realizou pela primeira vez com êxito uma interceção utilizando o sistema 'Cúpula Naval' contra um veículo aéreo não-tripulado ('drone') proveniente de leste, que atravessava a zona do Golfo de Eilat", refere um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

As Forças de Defesa de Israel (FDI) indicaram ter enviado navios para o mar Vermelho devido ao aumento de lançamentos de mísseis pelos rebeldes Huthis do Iémen contra navios de carga comerciais, em retaliação pela guerra lançada por Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, após o massacre por este perpetrado em território israelita a 07 de outubro do ano passado.

A milícia pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque tinha anteriormente anunciado que atacara "um alvo vital nos territórios ocupados" e outro em Ashkelon, bem como um porto petrolífero na mesma cidade, localizada a norte da Faixa de Gaza, noticiou o canal televisivo pan-arabista Al Mayadeen.

Nos últimos anos, a Marinha israelita adquiriu quatro corvetas de tipo Saar 6 da empresa ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). A última das embarcações, de cerca de 90 metros de comprimento e 13 de largura, chegou a Haifa em 2021, segundo a agência noticiosa alemã DPA.