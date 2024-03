Rua do Carmo temporariamente interrompida à circulação rodoviária

Na sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', a Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário interromper a circulação rodoviária na Rua do Carmo, no segmento entre a Rua do Seminário e a Travessa do Rego, esta segunda-feira, 25 de Março até 26 de Abril, conforme o seguinte faseamento.

Na fase 1, por um período estimado em duas semanas, fica interrompida a circulação rodoviária na Rua do Carmo, segmento entre a Rua do Seminário e a Rua das Hortas (sem interrupção no entroncamento). Como alternativa deverá ser utilizada a Rua do Seminário, Rua do Ribeirinho de Baixo e Rua do Carmo, que para o efeito funcionará no sentido este-oeste, a partir da Rua do Ribeirinho de Baixo.

A fase 2 interrompe a circulação rodoviária no entroncamento da Rua do Carmo com a Rua das Hortas. Como alternativa os condutores devem circular pela Rua do Seminário e Rua do Ribeirinho de Baixo, em direcção à Rua do Carmo. A circulação na Rua das Hortas, segmento a sul da Rua do Frigorífico, funcionará nos dois sentidos com acesso a partir da Rua do Frigorífico, apenas para acesso local. Durante esta fase, a circulação na Rua do Carmo, segmento entre a Rua das Hortas e a Rua do Ribeirinho de Baixo, funcionará nos dois sentidos com acesso a partir da Rua do Ribeirinho de Baixo.

Na terceira fase fica interrompida a circulação rodoviária na Rua do Carmo, segmento entre a Rua das Hortas e a Rua do Ribeirinho de Baixo. Como alternativa deverá ser utilizada a Rua do Seminário e Rua do Ribeirinho de Baixo.

Na quarta fase fica interrompida a circulação rodoviária no entroncamento da Rua do Ribeirinho de Baixo com a Rua do Carmo. A circulação na Rua do Ribeirinho de Baixo, segmento a norte da Rua do Seminário, funcionará nos dois sentidos, apenas para acesso local, saída do parque de estacionamento e táxis. A circulação na Rua do Seminário funcionará no sentido inverso ao atual ou seja, da Rua do Ribeirinho de Baixo para a Rua do Carmo. A circulação rodoviária na Rua do Carmo, no segmento entre a Rua das Hortas e a Rua do Ribeirinho de Baixo, funcionará nos dois sentidos, apenas para acesso local. O acesso e saída de viaturas pesadas à Rua do Ribeirinho de Baixo, efetuar-se-á pela Rua do Visconde de Anadia e Rua Dr. Fernão de Ornelas, sob coordenação da Polícia de Segurança Pública.

Por fim, na última fase, a circulação rodoviária na Rua do Carmo, segmento entre a Rua do Ribeirinho de Baixo e a Travessa do Rego fica interrompida. A circulação rodoviária na Rua do Carmo, segmento entre Rua do Ribeirinho de Baixo e Rua das Hortas, funcionará apenas no sentido este-oeste.

Em nota enviada a autarquia informa, ainda, que "sempre que for possível serão garantidos os acessos e saídas dos parques de estacionamento".

"Devido aos constrangimentos previstos solicita-se que seja evitada a circulação nos arruamentos afectados, utilizando como alternativa a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a Rua João de Deus e a Via 25 de Abril", conclui.