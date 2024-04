Força Aérea israelita reclama destruição de 30 "alvos militares" em Gaza

A Força Aérea israelita atingiu 30 "alvos militares" palestinianos em toda a Faixa de Gaza e a artilharia destruiu as rampas usadas para disparo de foguetes contra as cidades de Ashkelon e Sderot.

A Jihad Islâmica palestiniana reivindicou, antes, a responsabilidade pelo disparo de uma barragem de foguetes de artilharia contra Israel na noite de quinta-feira que fez soar os alarmes, mas que não causou danos ou vítimas em território israelita próximo de Gaza.

"Em resposta, a artilharia das Forças de Defesa de Israel atingiu áreas de lançamento no norte da Faixa de Gaza; enquanto os caças atingiram alvos terroristas nessas áreas, incluindo rampas de lançamento de foguetes, pontos de encontro operacionais e túneis terroristas", refere um comunicado militar israelita.

"Durante o último dia, os aviões da Força Aérea atingiram mais de 30 alvos terroristas na Faixa de Gaza, incluindo complexos militares, túneis terroristas, centros de comando, uma instalação de armazenamento de armas e infra estruturas militares adicionais", acrescentou.

O Exército diz ainda que continua a desmantelar as capacidades militares do Hamas em Khan Younis, no sul do enclave, onde os combates prosseguem há quatro meses.

"Os tanques atacaram um complexo carregado de explosivos, localizaram equipamento militar e armas, e destruíram infra estruturas terroristas subterrâneas", refere o comunicado militar.

A atual ofensiva em Khan Younis está centrada no bairro de Al Amal, onde há quase duas semanas Israel mantém sob cerco os dois principais hospitais da cidade, Al Amal e Nasser.

As unidades hospitalares deixaram de funcionar devido à destruição.