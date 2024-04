Passes gratuitos beneficiam 71 mil pessoas, um investimento anual de 14,5 milhões de euros do GR

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, destacou esta quinta-feira, 4 de Abril, a "repercussão dos passes sociais gratuitos junto da população".

Miguel Albuquerque salienta o "esforço de política social do Governo Regional muito acentuado" que, desde Janeiro último, chegou a 71 mil pessoas, representando 92,9% da totalidades dos passes emitidos pelas empresas de transportes públicos na Madeira.

Segundo o chefe do executivo madeirense, a par do transporte público gratuito dos jovens até aos 23 anos de idade que se encontrem a estudar na Região e dos residentes maiores de 65, o Governo Regional concede gratuitamente passes a cinco mil antigos combatentes e ainda a 343 pessoas beneficiárias de pensão de invalidez, num apoio que representa 14,5 milhões de euros por ano.

"Isso significa que no quadro do apoio dos passes sociais na Madeira, o Governo Regional tem um investimento anual de 14,5 milhões de euros (...), uma boa forma de apoiar socialmente as famílias e os cidadãos", frisou à margem de uma visita realizada esta manhã à Direcção Regional de Transportes Terrestres.