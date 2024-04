Comprar casa na Madeira custa em média 460.000 euros

Comprar casa na Madeira custa, em média, 460 mil euros, o que representa um aumento de 17% quando comparado com o ano passado. Os dados referem-se ao comparativo de Abril deste ano com o de 2023.

Os dados hoje apresentados pelo portal Imovirtual mostram que o concelho que registou um maior aumento no preço médio das casas para venda, comparado com Abril de 2023, foi o do Porto Moniz (+85.48%), onde os valores sobem de 155.000euros para 287.500 euros.

Machico foi o único concelho que registou uma diminuição dos preços médios das casas para venda (-1.67%, 300 000€ para 295 000€). Santana (220 000€) destaca-se como o concelho mais barato para comprar casa em Abril deste ano. O mais caro é Calheta (750 000€).

Quanto ao arrendamento, custa na Madeira, em média, 1.475 euros, uma descida de 1.67% comparativamente com o mês passado. Contudo, quando comparado com o período homólogo, Abril de 2023, em que arrendar uma casa custava, em média, 950 euros, verifica-se uma subida acentuada de 55%.