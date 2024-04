Trabalhos encerram troço da Viaexpresso

Na próxima sexta-feira, dia 26 de Abril, os rocheiros da Direcção Regional de Estradas vão proceder à limpeza e saneamento da encosta sobranceira à Viaexpresso 4 (ao Km 7.7), no lado Sul do túnel da Encumeada.

Deste modo, a Viaexpresso informa que a circulação automóvel e apeada estará condicionada/encerrada no troço compreendido entre os km 7.7 e 7.85, entre as 9h30 e as 17 horas.

Refere ainda que os encerramentos vão ocorrer, previsivelmente, por períodos de 30 minutos e de forma alternada com a abertura do troço.

O local estará devidamente sinalizado, mas poderá haver constrangimentos no trânsito.