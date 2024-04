Von der Leyen diz que NATO é "um alicerce" da estabilidade euro-atlântica

A presidente da Comissão Europeia considerou hoje que a Aliança Atlântica é "um alicerce" para a estabilidade euro-atlântica e apelou a um compromisso de todos os países, incluindo os pertencentes à União Europeia (UE).

"75 anos depois, a NATO continua a ser um alicerce para a segurança e estabilidade no Euro-Atlântico. Hoje, com os novos membros europeus e a unidade inabalável pela Ucrânia, a NATO está mais forte do que nunca", escreveu Ursula von der Leyen, na rede social X (antigo Twitter).

"No seu aniversário, vamos reforçar o nosso compromisso de solidariedade transatlântica", acrescentou a presidente do executivo comunitário.