Von der Leyen apela a Telavive para evitar "sofrimento gigantesco" em Rafah

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou hoje a Israel para que se abstenha de invadir Rafah, no sul da Faixa de Gaza, pelo "sofrimento gigantesco" que provocaria.

"O Conselho Europeu foi claro, nós apelamos a Israel para que se abstenha de uma invasão em larga escala de Rafah, por causa do sofrimento gigantesco que essa decisão provocaria", disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Bruxelas.

A comunidade internacional tem criticado e desaconselhado a incursão militar que Israel anunciou em Rafah, um dos últimos locais em Gaza que não está totalmente devastado, pela quantidade de palestinianos que lá estão, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, insiste que o exército vai avançar.

Dentro da União Europeia persistia a dúvida sobre a unidade na condenação da maneira, considerada desproporcionada, como Telavive conduziu a resposta ao atentado de 07 de outubro de 2023, perpetrado pelo Hamas.

Mas a presidente da Comissão defendeu que há unidade.

"Conseguimos sentir unidade na mensagem que divulgámos hoje à noite [...], está absolutamente explícita a necessidade de fazer mais no que diz respeito ao apoio humanitário, que tem de chegar mesmo a Gaza", completou.