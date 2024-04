Kiev garante que vai continuar a realizar ataques na Rússia

A Ucrânia defendeu hoje a importância de prosseguir os ataques contra infraestruturas de guerra em território russo, um dia depois de o secretário do Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito que não apoiava essas ações.

Blinken assegurou, durante uma visita oficial a França, que a ajuda às Forças Armadas da Ucrânia vai permanecer, mas desmarcou-se dos ataques lançados contra a Rússia, que se intensificaram nas últimas semanas e chegaram a estender-se a zonas afastadas da fronteira comum.

Hoje, um dos principais assessores do Presidente Volodymyr Zelensky, Mijailo Podoliak, deixou claro que as forças ucranianas vão continuar com essas ações.

"Se não atacarmos as infraestruturas de guerra da Rússia, incluindo o petróleo refinado, como poderemos reduzir significativamente o potencial de agressão?", interrogou Podoliak.

O consultor de Zelensky explicou que se tratam de ataques específicos e sustentados pelo Direito Internacional, no mesmo sentido de sanções da comunidade internacional, incluindo dos Estados Unidos, para procurar travar o financiamento dos esforços de guerra russos.

"Ou será que preferimos viver com o medo existencial de esperar por uma Terceira Guerra Mundial?", questionou Podoliak.