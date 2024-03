Família de jornalista norte-americano preso na Rússia vai continuar a lutar pela libertação

A família do jornalista norte-americano Evan Gershkovich, detido há um ano na Rússia por espionagem, garantiu hoje que vai continuar lutar pela sua libertação.

"Continuaremos a lutar. Nunca imaginámos que uma situação destas pudesse acontecer ao nosso filho e irmão, muito menos que passaríamos um ano na incerteza. Mas, apesar da longa batalha, continuamos fortes", referiu a família de Evan Gershkovich, numa carta aos leitores do Wall Street Journal, para o qual o jornalista trabalha, citada pela agência France Presse (AFP).

Evan Gershkovich, de 32 anos, foi detido em 29 de março de 2023, pelo FSB (os serviços secretos russos, herdeiros do soviético KGB) em Yekaterinburg, cidade situada na zona oriental dos montes Urais, na Rússia, onde estava em reportagem.

O correspondente do Wall Street Journal é o primeiro jornalista estrangeiro detido na Rússia por "espionagem" desde o fim da União Soviética.

Evan Gershkovich rejeita as acusações que lhe são imputadas, passíveis de uma pena de até 20 anos de prisão. As acusações são também rejeitadas pelos Estados Unidos, o Wall Street Journal e pessoas próximas do jornalista.

A Rússia nunca divulgou provas das acusações e o caso foi classificado como secreto.

Na carta hoje divulgada, os pais e a irmã do jornalista, Mikhail e Ella e Danielle, classificam o último ano como "inimaginável".

"Temos a sensação de estar a perder o ar. Vivemos com uma dor constante nos nossos corações", partilhou a família, contando que viu o jornalista "enfrentar a incerteza, preso numa pequena cela, com poucas notícias do mundo, sem liberdade".

O Wall Street Journal publicou hoje na primeira página um grande retângulo vazio, com o título "O artigo dele deveria estar aqui".

"Um ano numa prisão russa. Um ano de histórias roubadas, de alegrias roubadas, de memórias roubadas. O crime: o jornalismo", escreveu o jornal.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, defendeu hoje que a Rússia deve "pôr fim à sua prática de detenção para fins de influência política".

"As pessoas não são moedas de troca. A Rússia deveria pôr fim à sua prática de detenção arbitrária de pessoas para fins de influência política e deveria libertar imediatamente Evan [Gershkovich] e Paul [Whelan]", um ex-fuzileiro detido na Rússia desde 2018, defendeu o chefe da diplomacia norte-americana.

O ex-fuzileiro também rejeita as acusações de espionagem, que lhe valeram uma condenação a 16 anos de prisão.

De acordo com Blinken, os Estados Unidos estão empenhados "em trazer Evan e Paul para casa".

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu em fevereiro, numa entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, a possibilidade de libertar Gershkovich, desde que observasse "passos recíprocos" por parte das autoridades norte-americanas.

Washington e Moscovo já acordaram várias trocas de prisioneiros no passado.

Putin sugeriu um nome a ser trocado por Gershkovich, o do alegado operacional russo Vadim Krasikov, atualmente preso na Alemanha por ter matado a tiro, num parque de Berlim, em 2019, o checheno-georgiano Zelimjan Jangoshvilie, acusado de matar militares russos durante a segunda guerra da Chechénia, no final da década de 1990.