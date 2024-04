Vários feridos em ataque com drones contra fábricas na Rússia

Várias pessoas ficaram hoje feridas quando drones ucranianos atingiram fábricas na república russa do Tartaristão, a mais de 1.100 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, disseram as autoridades regionais.

"Um ataque aéreo com drones foi realizado esta manhã contra fábricas no Tartaristão localizadas em Yelabuga e Nizhnekamsk", escreveu o serviço de imprensa do líder tártaro, Rustem Minnikhanov, numa mensagem divulgada na plataforma Telegram.

O ataque "não causou danos graves, o processo tecnológico das empresas não foi perturbado", referiu na mesma mensagem, que não especifica quais as fábricas visadas.

"Em Yelabuga, registaram-se infelizmente alguns feridos", sublinhou.

A Zona Económica Especial de Yelabuga, criada em 2006 e que alberga dezenas de fábricas e empresas especializadas na produção de produtos químicos, mecânica e transformação de metais, situa-se a cerca de 10 quilómetros da cidade com o mesmo nome.

Dois drones atacaram uma casa em Yelabuga às 02:45 TMG (03:45 em Lisboa), ferindo duas pessoas, indicou o serviço de imprensa da zona económica especial, em comunicado.

Nizhnekamsk é a sede de uma importante refinaria de petróleo.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa desde há dois anos, intensificou os ataques contra a Rússia nas últimas semanas, visando sobretudo instalações energéticas.

Kiev tinha prometido levar os combates para solo russo como retaliação pelos numerosos bombardeamentos no seu território.