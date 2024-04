Vodafone anuncia chegada pioneira de 5G aos túneis da Madeira

"A Vodafone é a primeira operadora a disponibilizar rede 5G nos túneis da Madeira, através da infraestrutura implementada pelo Governo Regional", assegura numa nota de imprensa divulgada esta manhã.

De acordo com a operadora de telecomunicações, "nesta primeira fase, foi ativada a rede 5G e reforçada também a rede móvel 4G em três das travessias subterrâneas da ilha, permitindo aos seus clientes aceder a uma experiência de navegação mais rápida e fiável nas suas deslocações", garante. "Trata-se dos túneis duplos João Abel de Freitas e dos Marmeleiros, ambos no Funchal, e do túnel que liga a Ponta do Sol e a Madalena do Mar, no sudoeste da Madeira".

Todos os concelhos do Arquipélago da Madeira têm 5G, no âmbito do plano de expansão e modernização da rede da Operadora Vodafone

Desta forma, "o alargamento da modernização da rede e implementação do 5G a outros túneis, bem como o reforço da cobertura 4G, será realizado de forma gradual ao longo dos próximos meses", promete, acrescentando que "esta implementação está a ser desenvolvida em articulação com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que obteve financiamento para este projeto no Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira".

Além disso, acrescenta que "potenciada pelo 5G, esta infraestrutura do Governo Regional, permitirá no futuro desenvolver sistemas inteligentes de transporte que irão possibilitar a mobilidade cooperativa, conectada e automatizada", exemplifica.

Acresce ainda que "esta cobertura dedicada acresce ao investimento da Vodafone na expansão do 5G e de reforço e modernização da rede 4G no Arquipélago da Madeira e que permitiu cobrir já todos os seus concelhos", conclui.