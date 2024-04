Presidente angolano convidado a visitar a Rússia em Maio de 2025

O Presidente angolano, João Lourenço, deverá deslocar-se à Rússia em maio do próximo ano a convite do seu homólogo russo, Vladimir Putin, anunciou hoje o embaixador do país europeu em Angola.

Vladimir Tararov falava à imprensa no final de uma audiência concedida pelo chefe de Estado angolano, com o qual abordou a cooperação entre Angola e a Rússia.

Segundo Vladimir Tararov, João Lourenço aceitou o convite de Vladimir Putin para participar, em Moscovo, a 09 de maio de 2025, nas "comemorações da vitória sobre o fascismo", na II Guerra Mundial.

"Isso tem grande importância para nós, porque convidamos os nossos amigos mais próximos para que possam partilhar connosco a alegria da vitória contra o fascismo, isso tem grande importância para todo o mundo, porque desta vitória saiu a descolonização, a libertação nacional de vários países, não só da África, mas também da Ásia, e temos muitas coisas para discutir e compartilhar entre nós", referiu.

O embaixador russo destacou que o Presidente angolano aceitou o convite "com prazer", o que, disse, reflete o nível das relações entre os dois países.

Para o mês de novembro deste ano, está prevista, em Sochi, a realização de uma cimeira de ministros das Relações Exteriores de África com a Rússia, para abordar questões de paz e segurança mundial, na qual deverá participar o chefe da diplomacia angolana, Téte António.

O diplomata russo anunciou a chegada para breve de 50 ambulâncias "de luxo" de um lote de 150 para o Ministério da Saúde de Angola, que permitem a prestação de assistência no local, sem sair da viatura.

"Penso que isso é um grande passo para assegurar a saúde das pessoas aqui em Angola", referiu.

Vladimir Tararov disse ainda que os empresários russos pretendem investir no país, com destaque para a produção de bens agrícolas, como a banana e o café, frisando que os de São Petersburgo estão a negociar a aquisição de terrenos para a plantação de café em Angola e assegurar o fornecimento direto para as suas companhias de produção de chocolates.

De acordo com o embaixador russo, as trocas comerciais entre os dois países não são "muito grandes", o que poderá melhorar com futuras reuniões da Comissão Mista Angola/Rússia, com ganhos recíprocos.