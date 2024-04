Francisco Lobo Faria assinala Dia Mundial do Livro na Escola do Estreito da Calheta

O escritor madeirense Francisco Lobo Faria foi o convidado honra para participar numa tertúlia dedicada ao Dia Mundial do Livro na escola EB1/PE do Estreito da Calheta. Este evento preparado pela técnica de biblioteca daquela escola, a professora Nélia Martinho Inácio, contou com a participação dos alunos do primeiro ciclo e da pré.

O evento teve início com a música 'Era uma vez' cantada pelos alunos de 4º ano, seguida da interpretação do poema intitulado 'O livro' pela aluna Sueri Braz, do 3 ano.

O autor demonstrou-se honrado pela forma como foi recebido e, beneficiando das perguntas atentas da moderadora Isabel Gouveia, aflorou os temas chave do livro 'Mariana e o Gato Mágico', da sua autoria, cuja apresentação, deu mote ao evento

"Vir às escolas é a coisa mais importante que faço na vida, porque é nas escolas que posso mudar o futuro, plantar nas vossas mentes ideias que podem fazer da sociedade um lugar melhor para todos. Eu sempre disse que ser pai seria o meu trabalho mais importante, e ser pai não pode ser amar os meus filhos, ser pai deve ser amar toda geração dos meus filhos, porquê? Porque os meus filhos só serão realmente felizes se geração em que eles se inserem for mais humana, amiga, empática, (…) por isso quando venho à escola venho com este sentimento de que todos vocês são um bocadinho meus filhos, disse Francisco Lobo Faria.

O autor tem sido convidado por diversas escolas da Região para apresentar o livro infanto juvenil 'A Mariana e o Gato Mágico' editado pelas Edições Esgotadas. Nesse seguimento estará no dia de hoje na escola da Ladeira e Lamaceiros na freguesia do Arco da Calheta.

Segundo a sinopse, o livro retrata "a história de uma menina, a Mariana, que é muito tímida e não gosta de estar com os outros meninos, tem medo deles, tem medo de tudo, e fica muito triste por isto. O seu amigo, o Gato Mágico, ajudou-a a ultrapassar os seus medos, assim como os pais- Agora, a Mariana é uma menina feliz".