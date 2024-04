Albuquerque não revela 'candidato' às Europeias "para não queimar nomes"

O presidente do PSD/M acaba de chegar ao Centro de Congressos da Madeira para votar e reunir, em privado, com Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD e Ministro das Infraestruturas e Habitação.

À chegada Miguel Albuquerque assegurou que nada está decidido quanto ao lugar a atribuir ao candidato do PSD/M nas eleições para o Parlamento Europeu, e também garantiu que esse tema não será tratado no encontro com Miguel Pinto Luz. Assunto a abordar com o novo Ministro das Infraestruturas é "o cabo submarino", revelou.

Albuquerque desvalorizou a substituição de Hugo Soares, secretário-geral, por Pinto Luz, na representação nacional do Partido na sessão de encerramento do Congresso, justificando a ausência do primeiro por razões de saúde que desaconselhavam viajar de avião. Garante que a troca não representa qualquer melindre partidário.