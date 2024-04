Albuquerque reclama até 8.º lugar candidato do PSD/M às Europeias

Miguel Albuquerque 'exige' que o candidato à indicar pelo PSD/M às eleições para o Parlamento Europeu figure até a 8.a posição na lista do PSD a ser aprovada na próxima segunda-feira.

Desejo manifestado hoje à margem de visita à empresa 'Frutas Douradas' em Santo António.

O presidente do PSD/M defende também que as regiões autónomas, Madeira e Açores, devem estar representadas em lugares elegíveis na lista do PSD.

Em 2019, o PSD concorreu sob o lema “Marcar a Diferença” e ficou em segundo lugar com 21,94%. Assim sendo, o PSD elegeu 6 deputados, entre os quais, Cláudia Monteiro de Aguiar, recém empossada secretária de Estado das Pescas no novo Governo da República liderado por Luís Montenegro.