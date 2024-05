Utente açoriano que sofreu intercorrência já foi intervencionado

Em comunicado à imprensa, o Serviço Regional de Saúde informa que está a ser dado continuidade aos cuidados de saúde, aos utentes acolhidos no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) e no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), transferidos dos Açores para a Madeira no dia 6 de Maio.

“Mais se informa que o utente internado que sofreu a intercorrência, já foi intervencionado, está estável e bem de saúde”, acrescenta.

Os 55 doentes com doença renal crónica continuam a receber os respetivos tratamentos, bem como toda a medicação necessária, que está a ser assegurada pelo SESARAM, EPERAM.

A tutela informa ainda que os familiares de todos os utentes estão devidamente informados acerca do estado de saúde dos mesmos.