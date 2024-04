Encontro regional de bandas filarmónicas este fim-de-semana na Ribeira Brava

Este fim-de-semana, 20 e 21 de Abril, vai realizar-se no centro da Ribeira Brava o 39.º Encontro de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira. Esta edição contará com a presença de 12 bandas.

Na apresentação do programa, que decorreu esta tarde nos Paços do Concelho da Ribeira Brava, foi enaltecido o trabalho desenvolvido pelas bandas filarmónicas na Região ao longo dos anos. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, referiu que existe um contributo social que se tem tornado "insubstituível".

"Há um contributo social que tem sido deixado pelas bandas filarmónicas desde os meados do século XIX, mais concretamente 1850 até hoje, que é insubstituível. Primeiro como escola, segundo com grande presença no que diz respeito ao companheirismo e à constituição das próprias comunidades como parte integrante da nossa sociedade e depois o legado que é extraordinário, que nós sentimos de forma transversal", disse.

A iniciativa que tem decorrido ao longo dos anos naquele concelho acaba por ser, segundo Eduardo Jesus, "uma imagem de marca": "Não nos passa pela cabeça que o encontro de bandas não seja na Ribeira Brava. Isto é uma identidade muito própria e criou aqui uma raiz cultural que faz com que este seja o palco natural onde isto tem de acontecer".

O agora autarca da Ribeira Brava, Jorge Sousa, mencionou que o evento trará músicos, amantes de música, mas também populares até ao concelho, criando "um momento de exaltação a esta cultura musical".

Afirmou que a continuação deste evento é relevante por diversas razões: "Por promover a cultura e a música tradicional, fomenta o intercâmbio cultural entre as próprias bandas, estimula o convívio e o espírito de união entre os diversos elementos das bandas, fomenta aprendizagens e aperfeiçoamento entre todos os que actuam e dinamiza culturalmente e turisticamente", acrescentando que será um "momento de valorização das bandas porque o que elas fazem é de se reconhecer e louvar".

[As bandas filarmónicas] fazem um trabalho quer cultural, mas também educativo, formativo e social. São o exemplo vivo do que é a preservação das tradições e da cultura musical na preservação de repertórios e na transmissão geracional Jorge Sousa.

Uma opinião que foi partilhada, também, por Eduardo Jesus, que disse que as "bandas congregam uma energia de relacionamento que é pouco habitual encontrar noutro tipo de organização".

No dia 20 de Abril, sábado, o evento terá início às 16 horas, com um desfile das formações participantes. A primeira Banda a subir ao palco será a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras que irá apresentar 3 temas e finalizar a sua actuação com o seu hino.

Seguem-se a Banda Distrital do Funchal, Os Guerrilhas, a Banda Filarmónica do Faial que tem como Maestro o saxofonista João Paulo Mendes e a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, uma das mais recentes da Região Autónoma da Madeira.

Pelas 18:45 apresentar-se-á a Banda Municipal de Santana com dois temas de Jacob de Haan. Para finalizar os concertos do dia 20 a Banda Municipal da Ribeira Brava, que actualmente conta com 40 músicos e 16 jovens aprendizes.

No segundo e último dia deste 39.º Encontro de Bandas, às 15 horas vai decorrer o habitual desfile, seguindo-se seis apresentações: a Banda Recreio Camponês; a Banda Municipal de Santa Cruz, sob a direcção Armando Santos; a Banda Orquestral e a Banda Municipal, ambas do Município de Câmara de Lobos, estarão, igualmente, presentes no Encontro. Por último o público terá oportunidade de assistir aos concertos com das Banda Municipal de Machico (formação esta que, actualmente, que conta com 45 músicos); e a Banda Municipal do Funchal 'Artistas Funchalenses', sob a direção artística do Maestro Aquilino Domingo da Silva, que terá enquanto convidada especial a cantora Cristina Barbosa.

Em ambos os dias e após a apresentação de cada uma das bandas serão entregues troféus de participação.

Paralelemente às actuações vai estar a decorrer um 'showroom', uma novidade que a organização trouxe este ano, explicou Ana Baptista, da Direcção das Associação das Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira.

"Vai decorrer um 'showroom' para apresentar instrumentos e materiais de apoio. Irá sortear, também, um instrumento de sopro a uma das filarmónicas presentes", asseverou.

Esta é iniciativa é da responsabilidade da Associação de Bandas Filarmónicas da RAM – ABF RAM, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.