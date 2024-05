FNAC debate impacto transformador da inteligência artificial generativa

O auditório da FNAC é palco de uma conversa sobre o universo da inteligência artificial (IA), explorando desde os conceitos fundamentais até às suas aplicações mais sofisticadas.

A iniciativa, aberta ao púbico em geral tem como objetivo explicar num discurso acessível ao grande público as diferentes formas de interagir com os principais sites de IA. Oportunidade também para compreender e discutir as diversas ideias que constituem esta tecnologia, como os modelos inteligentes realmente aprendem, e o seu papel na definição do futuro em diversos setores.

A conversa conta com a presença de vários profissionais ligados ao ensino académico e às mais variadas engenharias, entre eles, Morgado Dias, Fábio Mendonça, Décio Alves e Diogo Nuno Freitas.