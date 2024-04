António Costa Amaral é o número 3 da lista da Iniciativa liberal Madeira às Eleições Europeias

O madeirense António Costa Amaral integra lista da Iniciativa Liberal Madeira às Eleições Europeias.

O candidato - número três da lista da IL- tem 46 anos e é formando em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico e MBA pelo IESE Business School.

Trabalhou em engenharia em Portugal, consultoria em Espanha e em direcção de investimentos em Angola.

Entrou para a Iniciativa Liberal em 2018 e foi eleito para o Conselho Nacional no mesmo ano. Entre 2019 e 2022, foi vice-presidente do partido, supervisionando o conhecimento e a coordenação do Gabinete de Estudos. Presentemente, é membro da Comissão Executiva da IL, com o pelouro da Política Internacional e desempenha o papel de International Officer, revela o partido.

A IL refere ainda que António Costa Amaral "adora desafios, especialmente aqueles considerados impossíveis".

A sua habilidade em masterminding e implementação multidisciplinar tem sido fundamental na sua trajectória". Iniciativa Liberal Madeira

"O candidato pela Madeira está no centro da preparação da Iniciativa Liberal para um impacto significativo nas Eleições Europeias de 2024", realça o partido.