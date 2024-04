CNE deverá proibir acções de pré-campanha para as Europeias a 25 e 26 de Maio

Não está decidido mas tudo indicia que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) irá deliberar no sentido de proibir toda e qualquer acção de pré-campanha para as eleições ao Parlamento Europeu no fim-de-semana 25 e 26 de Maio, dia de reflexão e de eleições Regionais na Madeira, respectivamente.

A dúvida foi suscitada na reunião que a CNE promoveu esta tarde com os órgãos de comunicação social da Região. Embora o arranque da campanha para as Europeias esteja agendado para o dia 27 de Março – logo após as eleições Regionais – o sufrágio regional coincide com o período de pré-campanha para o Parlamento Europeu, também fértil em acções de propaganda por parte das forças envolvidas.

“A tendência tem sido que não há campanha nesses dias – dia de reflexão e dia de eleições”, começou por recordar João Almeida, do CNE, para concluir, em aparente concordância com os restantes dirigentes presentes, incluindo o Juiz Conselheiro Soreto de Barros, que essa será uma matéria a deliberar oportunamente pela CNE no sentido de não deixar margem para dúvidas.

Admitiu que a CNE venha a deliberar a proibição acções de campanha nesse fim-de-semana e todo o território nacional, para que não haja interferências ‘externas’ nas eleições Regionais nessa mesma data.

De resto, as recomendações da CNE são semelhantes às veiculadas no Verão passado, então por ocasião das Regionais de 2023.

Entretanto Fernando Anastácio, porta-voz da CNE, disse desconhecer que até á data a Comissão tenha recebido alguma queixa relacionada com as Eleições Regionais de 26 de Maio.

No âmbito das eleições, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) está de novo na Madeira para uma série de reuniões, entre hoje e sábado. Esta quinta-feira os dirigentes da CNE começaram a ronda de reuniões na Assembleia Legislativa da Madeira, onde foram recebidos pela vice-presidente Rubina Leal. De tarde, estiveram na Quinta Vigia, residência oficial do Governo Regional, onde reuniram com o presidente do Governo em gestão, Miguel Albuquerque. Esta primeira jornada da CNE na Região terminou com uma reunião com os órgãos de comunicação social no Palácio de São Lourenço.