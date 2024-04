19 condutores detidos com álcool numa semana na Madeira

Apesar dos alertas emitidos pela Polícia de Segurança Pública, os condutores da Região continuam a abusar no álcool. Na última semana voltaram a ser detidos 19 condutores embriagados, mais 5 do que na semana anterior. As detenções ocorreram no Funchal (9), Câmara de Lobos (6), Santana (1), Machico (1) e Porto Santo (2).

A polícia deteve também um outro indivíduo por desobediência, por conduzir com o veículo apreendido no concelho de Câmara de Lobos.

Relativamente aos acidentes de viação, foram registados 67 sinistros nas estradas da Madeira entre os dias 12 e 18 de Abril.

Destes resultaram 19 feridos ligeiros e 3 graves, no concelho do Funchal.

Neste período houve 50 colisões, 9 despistes, 5 atropelamentos e 3 outros acidentes não especificados.