Enfermeiros do SESARAM em formação sobre implante de prótese do joelho

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira promoveu esta quarta-feira, 17 de Abril, uma formação sobre cirurgia de implante de prótese total do joelho.

Dinamizada pelo Centro de Simulação Clínica da Madeira e coordenada pelo enfermeiro Luís Jardim, a acção foi dirigida aos enfermeiros instrumentistas da área ortopédica, do Bloco Operatório.

A formação teve como objectivos munir os profissionais de conhecimentos relativo a um novo implante de prótese do joelho, à fisiodinâmica do joelho, à técnica cirúrgica e ao instrumental específico. Permitiu ainda o treino através de prática clínica simulada, de modo a garantir a segurança cirúrgica na instrumentação com este dispositivo.

Participaram na acção de formação 12 profissionais do SESARAM.