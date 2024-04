Três pessoas detidas em Guimarães por suspeita de jogo ilícito

Três pessoas foram detidas por suspeita da prática de jogos de fortuna ou azar em Guimarães, no distrito de Braga, indicou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que conduziu uma operação de combate ao jogo ilícito.

Em comunicado, a Unidade Regional do Norte -- Unidade Operacional de Barcelos da ASAE descreve que "no âmbito do combate ao jogo ilícito e da prevenção criminal" realizou uma "operação de fiscalização que culminou na detenção de três indivíduos por exploração e prática de jogos de fortuna ou azar, no concelho de Guimarães".

Foram apreendidas duas máquinas de jogo com um valor comercial estimado de 7.000 euros, bem como 250 euros em dinheiro que se encontrava no interior do equipamento.

A ASAE acrescenta que da ação resultou, ainda, a instauração de um processo-crime pela prática do crime de exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de combate e repressão, ao flagelo do jogo ilícito e aos seus crimes conexos, em todo o território nacional, combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes", lê-se na nota.