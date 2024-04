Três empresas com 9 postos de trabalho apoiadas em 75 mil euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue esta quinta-feira, dia 18 de Abril, com as visitas a pequenas empresas criadas a partir de programas de Empresas e Emprego do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e co-financiados pelo Programa Regional Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu Mais.

Depois de na passada semana ter visitado sete empresas no Funchal, o presidente do Governo Regional em gestão visita hoje mais três empresas, desta feita todas localizadas na freguesia do Caniço, Concelho de Santa Cruz.

O périplo presidencial, a partir do final da manhã, começa na Visual 5- Beauty Sudio, cabeleireiro localizado na cidade do Caniço. Passa depois por outro cabeleireiro, o Alicesilva-hairstylist, na zona dos Reis Magos, e termina a visita tripartida na ‘Rico Gado’, empresa de comércio por grosso de alimentos para animais, no sítio da Tendeira.

O Governo Regional da Madeira, no âmbito do programa de criação de empresas e emprego (CRIEE), promovido pelo IEM, apoiou as três empresas em mais de 46 mil euros, contribuindo para a criação de cinco postos de trabalho.

Para além desses apoios no âmbito do programa CRIEE, o Governo lembra que as empresas privadas na Região têm beneficiado de um conjunto de outros apoios financeiros no âmbito de outras medidas activas de emprego, nomeadamente do programa de incentivos à contratação e estágios.

Como é o caso das três empresas hoje visitadas pelo presidente do Governo, que auferiram no global de apoios financeiros que ascenderam a 75 mil euros num total de 9 postos de trabalho.

Na vigência dos governos liderados por Miguel Albuquerque, ou sejam, desde 2015, o Governo Regional, através do IEM possibilitou a criação de 514 projectos empresariais, que permitiram 877 postos de trabalho, num investimento global por parte da Região na ordem dos 8,8 milhões de euros.