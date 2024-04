Miguel Albuquerque preside ao Conselho Nacional do PSD em Lisboa

O presidente do PSD-Madeira vai presidir ao Conselho Nacional do PSD, que se realiza em Lisboa, esta segunda-feira, dia 22 de Abril, pelas 21 horas.

Na ocasião, Miguel Albuquerque deverá encontrar-se com o presidente nacional do partido e Primeiro-ministro, Luís Montenegro, que já confirmou que não marcará presença no Congresso Regional do PSD-Madeira, que se realiza este fim-de-semana.

A reunião desta segunda-feira servirá para, entre outros assuntos, votar a lista de candidatos às Eleições Europeias, bem como a denominação 'AD - Aliança Democrática' para a coligação eleitoral desse mesmo sufrágio.